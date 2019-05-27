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Дальнее зарубежье 27.05.2019 19:32

В ФРГ оштрафованы члены "шариатской полиции"

Суд в городе Вуппертале (германская федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) вынес обвинительный приговор в отношении членов исламской организации, называющей себя "шариатской полицией", передает в понедельник радиостанция "Немецкая волна".

По ее данным, семь мужчин в возрасте 27-37 лет признаны виновными в нарушении запрета на ношение униформы и оштрафованы на суммы от 300 до 1800 евро

Фигуранты дела в 2014 году, надев жилеты с надписью "Шариатская полиция", "останавливали молодых мусульман перед дискотеками, кафе, игорными залами и борделями и требовали от них отказаться от алкоголя, азартных игр и разврата".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, СУД, ШАРИАТ, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]