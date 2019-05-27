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СНГ 27.05.2019 19:15

Женатый на россиянке экс-замглавы СВР Украины намерен через суд восстановиться в должности

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Сергей Семочко просит суд отменить указ экс-президента Петра Порошенко о своем увольнении, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на его адвоката.

Согласно данным судебного расписания, Семочко подал иск 23 мая.

Как объяснил защитник экс-чиновника Юрий Безуевський, Семочко считает указ незаконным и хочет восстановиться в должности.

Ответчиком по делу будет уже новый президент Украины Владимир Зеленский.

Иск будет рассматривать Кассационный административный суд, где уже определен состав коллегии. Информация о дате заседания пока отсутствует в расписании, адвокату о ней также еще не известно.

Как сообщалось, Порошенко указом от 12 апреля 2019 года уволил с должности первого заместителя главы СВР Семочко.

Программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко.

17 октября глава СВР Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону Семочко и его семьи за почти 5 лет. Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонили Семочко, его жена и дочь.

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Тэги: УКРАИНА, РАЗВЕДКА, СЕМОЧКО, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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