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СНГ 27.05.2019 19:44

Патриарх Кирилл надеется, что Европа и Россия перевернут страницу недопонимания

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на то, что нынешние трения в отношениях Совета Европы с Россией останутся в прошлом.

"Надеюсь, что все вернется на круги своя и страница недопонимания будет перевернута", - сказал он в понедельник перед вылетом из Страсбурга, отвечая на вопросы журналистов.

В ходе визита предстоятель освятил русский храм Всех Святых и встретился с представителями Совета Европы, в частности с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом, в позиции которого патриарх, по его признанию, "не увидел ничего, что мешало бы восстановить работу Российской Федерации в ПАСЕ".

"Надеюсь, что Российская Федерация займет в ней свое место", - сказал патриарх Кирилл.

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Тэги: РОССИЯ, СЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПАТРИАРХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]