Патриарх Кирилл надеется, что Европа и Россия перевернут страницу недопонимания

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на то, что нынешние трения в отношениях Совета Европы с Россией останутся в прошлом.
"Надеюсь, что все вернется на круги своя и страница недопонимания будет перевернута", - сказал он в понедельник перед вылетом из Страсбурга, отвечая на вопросы журналистов.
В ходе визита предстоятель освятил русский храм Всех Святых и встретился с представителями Совета Европы, в частности с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом, в позиции которого патриарх, по его признанию, "не увидел ничего, что мешало бы восстановить работу Российской Федерации в ПАСЕ".
"Надеюсь, что Российская Федерация займет в ней свое место", - сказал патриарх Кирилл.
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