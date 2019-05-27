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АПК 27.05.2019 17:48

Минсельхоз установил максимальный тариф за услуги по сбору урожая зерновых

Министерство сельского хозяйства установило максимальный тариф в размере 38 манат за 1 га за услуги, оказываемые фермерам по сбору урожая зерновых, сообщил журналистам глава пресс-службы ведомства Вугар Гусейнов.

«Ранее был установлен тариф на сбор урожая с 1 га 30 манатов. Но в реальности сумма доходила до 50-60 манатов, а в самый разгар сбора урожая и до 70 манатов. Сейчас мы установили максимальный тариф за сбор урожая с 1-го га в размере 38 манатов, и механизатор не может брать с фермеров сумму, превышающую этот тариф»,- сказал Гусейнов.

По его словам, механизатор в зависимости от договоренности с фермером может осуществить сбор урожая с 1-го га от 30 до 38 манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ЗЕРНО, СБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]