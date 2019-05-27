Минсельхоз установил максимальный тариф за услуги по сбору урожая зерновых

Министерство сельского хозяйства установило максимальный тариф в размере 38 манат за 1 га за услуги, оказываемые фермерам по сбору урожая зерновых, сообщил журналистам глава пресс-службы ведомства Вугар Гусейнов.
«Ранее был установлен тариф на сбор урожая с 1 га 30 манатов. Но в реальности сумма доходила до 50-60 манатов, а в самый разгар сбора урожая и до 70 манатов. Сейчас мы установили максимальный тариф за сбор урожая с 1-го га в размере 38 манатов, и механизатор не может брать с фермеров сумму, превышающую этот тариф»,- сказал Гусейнов.
По его словам, механизатор в зависимости от договоренности с фермером может осуществить сбор урожая с 1-го га от 30 до 38 манатов.
Б.Рустамбеков
Вашингтон хочет расшить двухсторонние отношения с Баку - Помпео
Азербайджан продолжит укреплять военный потенциал в условиях продолжающейся войны за Карабах - Алиев
Путин рассчитывает совместно с Алиевым наращивать двусторонние связи РФ и Азербайджана во всех областях
Турпоток из России в Азербайджан в январе-апреле 2019 года уменьшился на 3,4% – Госагентство
Власти Китая ужесточили проверку туристов при въезде в страну
Азербайджан рассчитывает войти в топ-10 по числу медалей на Евроиграх в Минске – вице-президент НОК
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Патриарх Кирилл надеется, что Европа и Россия перевернут страницу недопонимания
В ФРГ оштрафованы члены "шариатской полиции"
Италии грозит штраф ЕС на 3,5 млрд евро в связи с недостаточным сокращением госдолга
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отметили День славянской письменности и культуры
Банк ВТБ (Азербайджан) и STEP IT Academy подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог