Из-за поступления сообщения о минировании с Северного вокзала в Брюсселе проводят эвакуацию

Эвакуацию пассажиров проводят в понедельник с территории Северного вокзала в Брюсселе, информирует служба общественного транспорта бельгийской столицы на своей страничке в Twitter.

Кроме того, закрыты все автотранспортные тоннели.

Причиной этих мер стало сообщение о возможном наличии взрывного устройства на вокзале.

Работа общественного транспорта в городе серьезно затруднена.