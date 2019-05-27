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Карабахский конфликт 27.05.2019 17:53

Азербайджан продолжит укреплять военный потенциал в условиях продолжающейся войны за Карабах - Алиев

зербайджан продолжит укреплять свой военный потенциал, поскольку живет в условиях незавершенной войны с Арменией, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы живем в условиях незавершенной войны (с Арменией - ИФ). В этой связи, одним из основных приоритетных задач, стоящих перед нами, должно быть укрепление нашего военного потенциала", - заявил Алиев в понедельник на официальном приеме по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, отмечаемого 28 мая.

Президент отметил, что в направлении армейского строительства предприняты серьезные шаги, в частности, за последние годы 80% воинских частей в стране полностью реконструированы, в последующие годы будут отремонтированы остальные части, нуждающиеся в ремонте. "Азербайджан сегодня обладает мощным военным потенциалом",- заявил глава государства.

Алиев отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и оккупация азербайджанских земель является горьким наследие режима ПНФА-Мусават.

"Мы стараемся решить этот вопрос, с юридической, политической, экономической и военной точки зрения. Азербайджан в этом направлении значительно укрепился. Принятые за последние годы резолюции и решения авторитетными международными организациями поддерживают нашу справедливую позицию и создали крепкую юридическую базу для решения конфликта",- отметил он.

Алиев подчеркнул, что "самопровозглашенную "Нагорно-Карабахскую республику" не признала ни одна страна, а реакция международных организаций и большинства стран на проведенные там незаконные референдумы была жесткой и отрицательной".

По его словам, правительство Азербайджана доводит до мирового сообщества правду о конфликте, и эта работа будет продолжаться.

"Считаю, что сегодня ситуация абсолютно иная. Если раньше преобладала искаженная и фейковая информация о конфликта, распространяемая армянским лобби, сегодня мировое сообщество достаточно информировано. Все кто посмотрит на карту, увидит, что Азербайджан подвергся оккупации. Мы будем проводить свою последовательную политику в этом направлении", - сказал президент.

"Наша принципиальная позиция остается неизменной. Мы не свернем с этой позиции. Конфликт может быть урегулирован исключительно в рамках территориальной целостности нашей страны и решения и резолюции международных организаций должны быть исполнены", - заявил Алиев.

Он напомнил, что за последние несколько лет азербайджанская армия освободила часть территорий Агдаринского, Физулинского, Джабраильского районов, а также территории в Нахчыванской Автономной Республике.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ВОЙНА


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