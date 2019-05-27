Начальник Генштаба РФ выступает за укрепление доверительных отношений с японскими военными

Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов на встрече с начальником главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса заявил о важности укрепления партнерства и доверительных отношений между военными двух стран.
"Важной составляющей сотрудничества в военной области является взаимодействие генеральных штабов... Уверен, что наша с вами встреча будет способствовать также дальнейшему укреплению партнерских доверительных отношений между вооруженными силами России и Японии", - сказал начальник Генштаба РФ своему японскому коллеге.
В.Герасимов отметил, что японский военачальник и главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков в понедельник "провели продуктивные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес".
Начальник российского Генштаба также напомнил, что нынешняя встреча проходит в преддверии запланированных в Токио российско-японских консультаций министров обороны и иностранных дел в формате "2+2".
"Уверен, что предстоящие переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Японии Такэси Ивая придадут дополнительный импульс российско-японскому взаимодействию в военной области", - сказал Герасимов.
Он заявил, что Россия придает большое значение встречам глав военных ведомств двух стран, а также проведению регулярных совместных мероприятий боевой подготовки.
По словам В.Герасимова, в последнее время отношения между двумя странами получили значительное развитие. "Ключевую роль в укреплении позитивной атмосферы сыграли уже ставшие регулярными встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Настроены на реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал начальник Генштаба РФ.
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