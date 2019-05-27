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СНГ 27.05.2019 20:17

Начальник Генштаба РФ выступает за укрепление доверительных отношений с японскими военными

Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов на встрече с начальником главного штаба Сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса заявил о важности укрепления партнерства и доверительных отношений между военными двух стран.

"Важной составляющей сотрудничества в военной области является взаимодействие генеральных штабов... Уверен, что наша с вами встреча будет способствовать также дальнейшему укреплению партнерских доверительных отношений между вооруженными силами России и Японии", - сказал начальник Генштаба РФ своему японскому коллеге.

В.Герасимов отметил, что японский военачальник и главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков в понедельник "провели продуктивные переговоры, в ходе которых обсудили широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес".

Начальник российского Генштаба также напомнил, что нынешняя встреча проходит в преддверии запланированных в Токио российско-японских консультаций министров обороны и иностранных дел в формате "2+2".

"Уверен, что предстоящие переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Японии Такэси Ивая придадут дополнительный импульс российско-японскому взаимодействию в военной области", - сказал Герасимов.

Он заявил, что Россия придает большое значение встречам глав военных ведомств двух стран, а также проведению регулярных совместных мероприятий боевой подготовки.

По словам В.Герасимова, в последнее время отношения между двумя странами получили значительное развитие. "Ключевую роль в укреплении позитивной атмосферы сыграли уже ставшие регулярными встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Настроены на реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал начальник Генштаба РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]