Fitch подтвердило рейтинги азербайджанского Expressbank на уровне «B» со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) азербайджанского ОАО «Expressbank» на уровне «B» со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство также подтвердило краткосрочный РДЭ банка на уровне «B», рейтинг устойчивости – на уровне «b», рейтинг поддержки – на уровне «5».

«Подтверждение рейтингов Expressbank отражает его приемлемое качество активов, слабую доходность, солидные капитальные резервы, ограниченный риск валютных рисков и комфортный уровень ликвидности», - указывает агентство.

В сообщении отмечается, что по данным на конец 2018 года удельный вес неработающих кредитов Expressbank оценивается в 4,5%, уровень их обеспечения резервами составил 63%.

«Основная часть проблемных кредитов приходится на долю портфеля по кредитованию малого и среднего бизнеса. Хотя кредиты МСП составляли всего 8% от общего объема кредитов, почти половина из них была обесценена", - подчеркивает агентство.

Агентство отмечает, что показатели прибыльности банка пока остаются низкими – показатель прибыли до налогообложения составил всего 0,3% от объема активов банка.

В то же время Fitch отмечает высокий уровень капитализации банка. "Коэффициенты адекватности капитала первого уровня и совокупного капитала банка на конец первого квартала 2019 года составили 21% и 23% соответственно, что существенно выше требований регулятора (5% и 10% соответственно)", - отмечают специалисты агентства.

Fitch подчеркивает, что основным источником финансирования Expressbank являются клиентские счета, которые составили на конец первого квартала 2019 года 83% обязательств банка. "Вследствие возврата средств крупному вкладчику, объем корпоративных вкладов сократился в первом квартале на 67%. Буфер высоколиквидных активов также сократился, но остался на комфортном уровне в 23% от клиентских вкладов", - отмечается в сообщении Fitch.

В целом, специалисты агентства считают, что повышение рейтинга Expressbank потребует существенного укрепления финансовой устойчивости, сокращения кредитования аффилированных сторон.

Expressbank создан в 1989 году и входит в число 20 ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются частные лица.

А.Мамедов