Парламент Австрии выразил недоверие правительству Курца

Парламент Австрии выразил недоверие правительству канцлера Себастиана Курца.
После многочасовых дебатов парламентарии на голосовании выразили недоверие кабинету министров страны, возглавляемому 32-летним лидером Австрийской народной партии.
После полутора лет пребывания в должности канцлера, правительство Курца столкнулось с кризисом после политического скандала с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.
В полдень по местному времени председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер подала парламентариям на рассмотрение предложение о вотуме недоверия, которое в итоге было одобрено большинством депутатов.
Согласно конституции страны, федеральный президент Александр ван дер Беллен должен назначить нового главу правительства. Он также может поручить действующему кабинету министров продолжить работу в течение короткого времени.
СМИ отмечают, что это первый в истории Австрии случай, когда парламент выражает недоверие правительству.
17 мая немецкие Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.
Скандал спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул должность вице-канцлера. В свою очередь Курц разорвал коалиционное соглашение его Австрийской народной партии (АНП) с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС), обвинив последнюю в подрыве политической репутации Австрии.
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