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Транспорт и связь 27.05.2019 23:46

Грузинская AiGroup и китайская Changan запустят производство электромобилей в Кутаиси к лету 2021г

Грузинская индустриальная бизнес-группа AiGroup, работающая в направлении "зеленой энергетики", совместно с китайской автомобилестроительнойя компанией Changan Automobile Group скоро приступят к строительству в Кутаиси первого в регионе завода по производству электромобилей.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, сроки и детали реализации проекта отражены в соответствующих соглашениях, подписанных в понедельник между AiGroup, Changan, Минэкономразвития Грузии и входящим в него Национальным агентством по управлению государственным имуществом.

Согласно проекту, завод планируется построить в течение 24 месяцев на площади в 100 га. На начальном этапе на предприятии будет занято не менее 300 человек, в основном из числа местных жителей, а затем, по мере наращивания его производственных мощностей, предусматривается увеличить их количество до 1 тыс. человек.

За первые 18 месяцев после ввода предприятия планируется изготовить не менее 5 тыс. электромобилей из линейки Changan. В перспективе предполагается производить до 40 тыс. автомобилей в год, из которых 50% будет реализовываться на внутреннем рынке Грузии, а остальной объем поставляться на экспорт.

Ранее сообщалось, что Changan Automobile Group планирует к 2020 году построить в Грузии завод по производству электромобилей.

Changan Automobile Group основана в 1862 году и в настоящее время является третьим по величине автопроизводителем в Китае, входит в число 20 крупнейших предприятий страны. В разные годы группой были созданы совместные предприятия с японской Suzuki, а также с Ford Motor.

AiGroup объединяет такие компании, как AiEnergy, AiCar, AiPower и AiProduction. Одно из главных направлений, по которому будет работать холдинг - производство электромобилей. В планах группы - создание собственной сети зарядных станций для электромобилей, развитие сервиса по каршерингу электрокаров, а также производство солнечные панелей и строительство солнечных электростанций.

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Тэги: ГРУЗИЯ, КИТАЙ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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