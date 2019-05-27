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Карабахский конфликт 27.05.2019 19:52

Вашингтон хочет расширить двухсторонние отношения с Баку - Помпео

США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и оказанию содействия в поиске сторонами прочных решений этого вопроса, отмечает Госсекретарь США Майк Помпео. Помпео поздравил президента Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ привержены мирного урегулирования между сторонами нагорно-карабахского конфликта и оказанию содействия в поиске прочных решений этого вопроса. Мы ценим высокоуровневое участие сторон в последнее время в направлении урегулирования конфликта путем переговоров, а также усилия, прикладываемые для создания благоприятной среды для продуктивных обсуждений и подготовки народов к миру», - говорится в поздравлении Помпео.

Госсекретарь также отметил, что США считают Азербайджан « для себя надежным другом и партнером» и надеются на расширение сотрудничества в предстоящий год для увеличения взаимной торговли, дальнейшего усиления демократического и экономического развития, а также во имя укрепления связей между народами двух стран.

"Мы приветствуем Азербайджан за важный вклад, вносимый в обеспечение международной безопасности и за лидерство в таких много векторных энергетических проектах, как Южный газовый коридор», - отмечается в поздравлении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]