Вашингтон хочет расширить двухсторонние отношения с Баку - Помпео

США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и оказанию содействия в поиске сторонами прочных решений этого вопроса, отмечает Госсекретарь США Майк Помпео. Помпео поздравил президента Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ привержены мирного урегулирования между сторонами нагорно-карабахского конфликта и оказанию содействия в поиске прочных решений этого вопроса. Мы ценим высокоуровневое участие сторон в последнее время в направлении урегулирования конфликта путем переговоров, а также усилия, прикладываемые для создания благоприятной среды для продуктивных обсуждений и подготовки народов к миру», - говорится в поздравлении Помпео.

Госсекретарь также отметил, что США считают Азербайджан « для себя надежным другом и партнером» и надеются на расширение сотрудничества в предстоящий год для увеличения взаимной торговли, дальнейшего усиления демократического и экономического развития, а также во имя укрепления связей между народами двух стран.

"Мы приветствуем Азербайджан за важный вклад, вносимый в обеспечение международной безопасности и за лидерство в таких много векторных энергетических проектах, как Южный газовый коридор», - отмечается в поздравлении.

Н.Аббасова