Brent усилила подъем до $69,57 за баррель, WTI перешла к росту

Нефть Brent усилила подъем в понедельник, WTI перешла к росту на фоне более низкой, чем обычно, активности торгов из-за выходных в США и Великобритании.

Поддержку рынку оказывают данные о снижении активности в сфере добычи нефти в США. При этом сдерживающим фактором стали слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не готов к заключению торгового соглашения с Китаем.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 в понедельник составила $69,57 за баррель, что на $0,88 (1,28%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,19 (0,32%) - до $58,82 за баррель.

Как стало известно из сообщения нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5 единиц, до 797 установок. Показатель стал минимальным с марта 2018 года. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе страны, включая сланцевые месторождения.

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США.

Тот факт, что Штаты не готовы подписывать торговое соглашение с КНР, омрачает перспективы спроса на нефть, отмечают эксперты.

"Информация о неготовности Вашингтона заключать соглашение с Китаем, негативно сказывается на настрое трейдеров", - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Bank NV.

"Однако с учетом существенного спада на рынке за последние дни можно ожидать консолидации цен около текущих уровней", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.