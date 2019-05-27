Завершение строительства газовой перемычки между Грецией и Болгарией переносится с 2020 на 2021г

Проблемы с закупочными процедурами задержали начало строительства газопровода-перемычки между Грецией и Болгарией Interconnector Greece-Bulgaria (IGB).
Непосредственно строительство газопровода начнется не ранее сентября, сообщили "Интерфаксу" в компании-операторе строительства газопровода, при том, что церемония старта проекта и состоялась на минувшей неделе на границе двух стран.
Газопровод соединит Болгарию с Транс-Анатолийским газопроводом (TAP) и позволит стране получать газ из Азербайджана. На первом этапе мощность перемычки составит 3 млрд кубометров в год, она сможет качать газ в обоих направлениях.
Магистраль будет готова не ранее марта 2021 года, а не к концу 2020 года, как ожидалось ранее. Это означает, что Болгарии придется подождать 2021 года чтобы начать получать азербайджанский газ со второй фазы проекта "Шах-Дениз" (1 млрд куб. м в год).
Но какие-то объемы азербайджанского газа могут попасть в Болгарию через существующую точку приема-сдачи Кулата-Сидирокастро (Kulata-Sidirokastro). Ее пропускная способность составляет 10 млн куб. м в сутки из Болгарии в Грецию и 8 млн куб. м в сутки - из Греции в Болгарию.
Болгария также просила Баку о поставках еще 2 млрд куб. м газа в год. В перспективе мощность IGB может быть увеличена до 5 млрд куб. м в год, правда сроки реализации этих планов не ясны.
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