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ТЭК 27.05.2019 20:58

Завершение строительства газовой перемычки между Грецией и Болгарией переносится с 2020 на 2021г

Проблемы с закупочными процедурами задержали начало строительства газопровода-перемычки между Грецией и Болгарией Interconnector Greece-Bulgaria (IGB).

Непосредственно строительство газопровода начнется не ранее сентября, сообщили "Интерфаксу" в компании-операторе строительства газопровода, при том, что церемония старта проекта и состоялась на минувшей неделе на границе двух стран.

Газопровод соединит Болгарию с Транс-Анатолийским газопроводом (TAP) и позволит стране получать газ из Азербайджана. На первом этапе мощность перемычки составит 3 млрд кубометров в год, она сможет качать газ в обоих направлениях.

Магистраль будет готова не ранее марта 2021 года, а не к концу 2020 года, как ожидалось ранее. Это означает, что Болгарии придется подождать 2021 года чтобы начать получать азербайджанский газ со второй фазы проекта "Шах-Дениз" (1 млрд куб. м в год).

Но какие-то объемы азербайджанского газа могут попасть в Болгарию через существующую точку приема-сдачи Кулата-Сидирокастро (Kulata-Sidirokastro). Ее пропускная способность составляет 10 млн куб. м в сутки из Болгарии в Грецию и 8 млн куб. м в сутки - из Греции в Болгарию.

Болгария также просила Баку о поставках еще 2 млрд куб. м газа в год. В перспективе мощность IGB может быть увеличена до 5 млрд куб. м в год, правда сроки реализации этих планов не ясны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕВРОПА, БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ, ГАЗОПРОВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]