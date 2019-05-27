Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.05.2019 20:32

Войска Хафтара приблизились к центру Триполи - агентство

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвигаются к центру Триполи, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на официальных лиц и местных жителей.

Глава штаба ЛНА Сарадж аль-Маджбри сообщил агентству, что за последние часы бойцам ЛНА удалось выйти на новые плацдармы в районе Салах-ад-Дин в нескольких километрах от центра города.

Сообщается также о тяжелых боях на автотрассе, связывающей Триполи с международным аэропортом.

Жертвами боев, по данным АР, стали более 550 человек.

Маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, ТРИПОЛИ, БОИ


Похожие новости


Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи - СМИ Более 2,5 тыс. человек покинули пригороды Триполи из-за боев - ООН Силы Хафтара заявили о нанесении первого авиаудара по пригороду Триполи Тысячи человек покинули дома из-за боев в районе аэропорта Триполи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]