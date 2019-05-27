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СНГ 27.05.2019 21:56

Президент Германии начал визит в Узбекистан

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по приглашению своего узбекского коллеги Шавката Мирзиеева прибыл в понедельник с официальным визитом в Ташкент.

"Президенты двух стран обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках формата Узбекистан - Европейский союз", - говорится в сообщении пресс-службы узбекского лидера.

Отмечается, что между сторонами запланирован обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

В рамках визита предусмотрены встречи Штайнмайера с представителями ведущих компаний и банков Узбекистана и ФРГ, общественности, посещение ряда промышленных и других объектов.

Немецкий президент посетит Хорезмскую область (северо-запад Узбекистана), где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ургенчского государственного университета, а также ознакомится с местными историческими и архитектурными достопримечательностями.

Ожидается, что по итогам визита будут подписаны соглашения, направленные на дальнейшее углубление двусторонних отношений в сферах экономики, финансов, образования, здравоохранения и охраны окружающей среды, отметили в пресс-службе.

По данным МИД Узбекистана, Германия - один из основных торгово-экономических партнеров республики в Европе. По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами превысил $770 млн. Общий объем германских инвестиций в Узбекистане составил порядка 1 млрд евро.

В Узбекистане осуществляют деятельность 160 предприятия с участием инвесторов из Германии, включая 42 предприятия со стопроцентным немецким капиталом, представительства более 30 фирмы и компаний.

Мирзиеев 20-22 января текущего года посетил с официальным визитом Германию.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ГЕРМАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]