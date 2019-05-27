Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 27.05.2019 22:45

Deutsche Bank изучает возможность привлечения капитала

Deutsche Bank AG рассматривает возможность привлечения дополнительного капитала в числе других вариантов в рамках плана реорганизации, который крупнейший банк Германии планирует обнародовать в ближайшие два месяца.

Привлечение нового капитала является наименее предпочтительным из рассматриваемых вариантов, поскольку менеджмент отдает себе отчет в том, что такое решение может вызвать падение стоимости акций банка, уже находящейся на рекордно низком уровне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тем не менее, Deutsche Bank не исключает, что ему придется прибегнуть к этому шагу, чтобы профинансировать план сокращения размера операций инвестподразделения, отмечают источники.

Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг ранее заявил о планах более значительного, чем планировалось ранее, сокращения расходов, в том числе в инвестподразделении, которое остается главной "головной болью" для менеджмента банка.

Акции Deutsche Bank подорожали на 1,3% в понедельник.

Банк привлекал капитал за счет размещения акций четыре раза за последнее десятилетие, в общей сложности на сумму 30 млрд евро.

В последний раз он разместил акции на 8 млрд евро в 2017 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: DEUTSCHE, BANK, ПЛАНЫ


Похожие новости


Deutsche Bank уже передает следователям документы, связанные с Трампом - FT

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]