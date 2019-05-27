Deutsche Bank изучает возможность привлечения капитала

Deutsche Bank AG рассматривает возможность привлечения дополнительного капитала в числе других вариантов в рамках плана реорганизации, который крупнейший банк Германии планирует обнародовать в ближайшие два месяца.

Привлечение нового капитала является наименее предпочтительным из рассматриваемых вариантов, поскольку менеджмент отдает себе отчет в том, что такое решение может вызвать падение стоимости акций банка, уже находящейся на рекордно низком уровне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Тем не менее, Deutsche Bank не исключает, что ему придется прибегнуть к этому шагу, чтобы профинансировать план сокращения размера операций инвестподразделения, отмечают источники.

Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг ранее заявил о планах более значительного, чем планировалось ранее, сокращения расходов, в том числе в инвестподразделении, которое остается главной "головной болью" для менеджмента банка.

Акции Deutsche Bank подорожали на 1,3% в понедельник.

Банк привлекал капитал за счет размещения акций четыре раза за последнее десятилетие, в общей сложности на сумму 30 млрд евро.

В последний раз он разместил акции на 8 млрд евро в 2017 году.