Alibaba изучает возможность получения листинга в Гонконге, может привлечь $20 млрд - СМИ

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. рассматривает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге после рекордного IPO в Нью-Йорке, состоявшегося в 2014 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, Alibaba работает с финансовыми консультантами, обсуждая возможные условия размещения.
Компания может подать заявку на проведение IPO в Гонконге конфиденциально уже во втором полугодии 2019 года, отметили источники.
Как сообщалось, Alibaba привлекла $25 млрд за счет размещения акций в Нью-Йорке в 2014 году, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. Акции компании на NYSE подешевели на 22% за последний год.
Компания рассматривает второй листинг, стремясь диверсифицировать источники привлечения финансирования и повысить ликвидность акций, говорят источники.
По их словам, план получения листинга в Гонконге является предварительным и может измениться.
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