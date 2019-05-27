Бастующие в грузинском Чиатура шахтеры достигли соглашения с Georgian Manganese

Шахтеры горно-обогатительного комбината "Чиатурмарганец" в городе Чиатура (регион Имерети в Западной Грузии), которые в течение одиннадцати дней бастовали с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда, в понедельник вечером достигли соглашения с работодателем - крупнейшим в стране индустриальным холдингом Georgian Manganese.

Как сообщили журналистам представители инициативной группы бастовавших шахтеров, произошло это на очередной встрече с администрацией Georgian Manganese.

"Соглашение уже достигнуто, забастовка будет прекращена. Согласно договоренности, зарплаты шахтеров будут увеличены на 35%: на первом этапе - на 25%, а в течение года еще на 10%", - сказал один из участвовавших во встрече шахтеров.

Что касается других требований шахтеров, касающихся безопасности труда, медицинской страховки, а также экологических проблем, то компания также обещает удовлетворить их поэтапно.

Ранее в понедельник стало известно о том, что директор "Чиатурмарганца" Акакий Гурджидзе покинул свою должность. "В связи с происходящими в Чиатура событиями А.Гурджидзе оставил свой пост. Он полностью осознает текущее положение и заявляет, что, исходя из создавшейся ситуации, это самый оптимальный шаг", - говорилось в сообщении, распространенном Georgian Manganese.

Как сообщалось, еще накануне шахтеры пошли на уступку администрации, снизив свое основное требование о повышении зарплаты с 50% до 30%, с тем условием, что на остальные 20% она будет увеличена позже. Однако компания не согласилась с этим, пообещав повысить им зарплату лишь на 25%: сначала на 10%, а затем - на 15%.

В связи с этим, с утра понедельника в знак солидарности с бастующими шахтерами практически все чиатурцы - большинство с семьями и детьми вышли на улицы города, чтобы поддержать требования своих отцов, сыновей, братьев и сестер, занятых на этом самом главном и жизненно важном для всех горожан предприятии.

По информации грузинских СМИ, город фактически был парализован: в школах был приостановлен учебный процесс, не работала часть магазинов.

В Чиатура прибыли три министра Грузии - экономики и устойчивого развития, труда, здравоохранения и социальной защиты, а также образования и науки, которые непосредственно подключились к процессу посредничества на месте и встречались как с бастующими шахтерами, так и с руководством Georgian Manganese.

Все эти дни во всех девяти шахтах по добыче марганцевой руды, а также на обогатительных фабриках "Чиатурмарганца", в которых трудоустроены около трех тысяч человек, полностью была остановлена работа. При этом, шахтеры не собирались прекращать забастовку до полного выполнения своих требований.

Холдинг Georgian Manganese, в который, наряду с "Чиатурмарганцем", входит и Зестафонский завод ферросплавов, принадлежит украинской группе "Приват", которая в апреле 2013 года перевела его на свою американскую структуру Georgian American Alloys. Продукция, производимая на предприятиях холдинга, занимает лидирующие позиции среди статей грузинского экспорта.