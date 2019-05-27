Бастующие в грузинском Чиатура шахтеры достигли соглашения с Georgian Manganese

Шахтеры горно-обогатительного комбината "Чиатурмарганец" в городе Чиатура (регион Имерети в Западной Грузии), которые в течение одиннадцати дней бастовали с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда, в понедельник вечером достигли соглашения с работодателем - крупнейшим в стране индустриальным холдингом Georgian Manganese.
Как сообщили журналистам представители инициативной группы бастовавших шахтеров, произошло это на очередной встрече с администрацией Georgian Manganese.
"Соглашение уже достигнуто, забастовка будет прекращена. Согласно договоренности, зарплаты шахтеров будут увеличены на 35%: на первом этапе - на 25%, а в течение года еще на 10%", - сказал один из участвовавших во встрече шахтеров.
Что касается других требований шахтеров, касающихся безопасности труда, медицинской страховки, а также экологических проблем, то компания также обещает удовлетворить их поэтапно.
Ранее в понедельник стало известно о том, что директор "Чиатурмарганца" Акакий Гурджидзе покинул свою должность. "В связи с происходящими в Чиатура событиями А.Гурджидзе оставил свой пост. Он полностью осознает текущее положение и заявляет, что, исходя из создавшейся ситуации, это самый оптимальный шаг", - говорилось в сообщении, распространенном Georgian Manganese.
Как сообщалось, еще накануне шахтеры пошли на уступку администрации, снизив свое основное требование о повышении зарплаты с 50% до 30%, с тем условием, что на остальные 20% она будет увеличена позже. Однако компания не согласилась с этим, пообещав повысить им зарплату лишь на 25%: сначала на 10%, а затем - на 15%.
В связи с этим, с утра понедельника в знак солидарности с бастующими шахтерами практически все чиатурцы - большинство с семьями и детьми вышли на улицы города, чтобы поддержать требования своих отцов, сыновей, братьев и сестер, занятых на этом самом главном и жизненно важном для всех горожан предприятии.
По информации грузинских СМИ, город фактически был парализован: в школах был приостановлен учебный процесс, не работала часть магазинов.
В Чиатура прибыли три министра Грузии - экономики и устойчивого развития, труда, здравоохранения и социальной защиты, а также образования и науки, которые непосредственно подключились к процессу посредничества на месте и встречались как с бастующими шахтерами, так и с руководством Georgian Manganese.
Все эти дни во всех девяти шахтах по добыче марганцевой руды, а также на обогатительных фабриках "Чиатурмарганца", в которых трудоустроены около трех тысяч человек, полностью была остановлена работа. При этом, шахтеры не собирались прекращать забастовку до полного выполнения своих требований.
Холдинг Georgian Manganese, в который, наряду с "Чиатурмарганцем", входит и Зестафонский завод ферросплавов, принадлежит украинской группе "Приват", которая в апреле 2013 года перевела его на свою американскую структуру Georgian American Alloys. Продукция, производимая на предприятиях холдинга, занимает лидирующие позиции среди статей грузинского экспорта.
Вашингтон хочет расширить двухсторонние отношения с Баку - Помпео
Азербайджан продолжит укреплять военный потенциал в условиях продолжающейся войны за Карабах - Алиев
Путин рассчитывает совместно с Алиевым наращивать двусторонние связи РФ и Азербайджана во всех областях
Alibaba изучает возможность получения листинга в Гонконге, может привлечь $20 млрд - СМИ
Грузинская AiGroup и китайская Changan запустят производство электромобилей в Кутаиси к лету 2021г
Турпоток из России в Азербайджан в январе-апреле 2019 года уменьшился на 3,4% – Госагентство
Власти Китая ужесточили проверку туристов при въезде в страну
Азербайджан рассчитывает войти в топ-10 по числу медалей на Евроиграх в Минске – вице-президент НОК
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку отметили День славянской письменности и культуры
Банк ВТБ (Азербайджан) и STEP IT Academy подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог