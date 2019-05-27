ВТБ может продать долю в ангольском VTB Africa - СМИ

ВТБ может продать 50,1% VTB Africa S.A. (Ангола), пишут ангольские СМИ со ссылкой на местное антимонопольное ведомство.
Долю ВТБ может получить компания Rostang Ltd.
Комментарии ВТБ получить не удалось.
Набсовет ВТБ в декабре 2018 года одобрил увеличение уставного капитала Banco VTB Africa на 5 млрд кванз (порядка $16,2 млн) за счет резервного фонда дочернего банка.
Предполагалось, что VTB Africa проведет допэмиссию 12,5 млн акций номиналом 400 кванз ($1,3) каждая, ВТБ получит дополнительно 6,3 млн акций общей номинальной стоимостью 2,5 млрд кванз ($8,1 млн). Доля ВТБ в VTB Africa должна была сохраниться на уровне 50,1%. Дополнительные денежные средства от акционеров ангольского банка привлекать не планировалось.
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