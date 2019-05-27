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Дальнее зарубежье 27.05.2019 22:10

Нетаньяху заявил, что пытается избежать новых выборов в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что он считает ненужными и затратными новые парламентские выборы, и что он старается сформировать новое правительство страны.

На пресс-конференции в Кнессете (парламент Израиля), сообщает издание "Таймс оф Исраэл", Нетаньяху заявил, что он делает "все возможное для формирования правого правительства и предотвращения необязательных выборов, которые будут стоить миллиарды шекелей".

При этом Нетаньяху обвинил экс-министра обороны Авигдора Либермана - лидера партии "Наш дом Израиль", которая контролирует пять мест в парламенте в создании тупика, в который зашли переговоры о формировании коалиционного правительства.

"Нет причин делать это и парализовывать страну еще на полтора года. Есть отличные решения, и, если будет на то воля, то (кризис - ИФ) может быть решен в течение двух минут", - цитирует "Таймс оф Исраэл" слова премьера.

Издание напоминает, что ранее в понедельник законопроект о роспуске Кнессета, предложенный партией премьера Нетаньяху "Ликуд" для организации новых выборов, выдержал предварительное голосование в Кнессете.

Однако законопроект должен выдержать еще три чтения, отмечает "Таймс оф Исраэл".

Нетаньяху должен до вечера среды сформировать коалиционное правительство. Однако Либерман ранее заявлял, что он уже сделал уступки Нетаньяху, и не намерен их продолжать. Он добавил, что он готов к новым выборам, если потребуется.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что проведение повторных парламентских выборов, так быстро после предыдущих, состоявшихся 9 апреля, станет беспрецедентным для Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]