Нетаньяху заявил, что пытается избежать новых выборов в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что он считает ненужными и затратными новые парламентские выборы, и что он старается сформировать новое правительство страны.

На пресс-конференции в Кнессете (парламент Израиля), сообщает издание "Таймс оф Исраэл", Нетаньяху заявил, что он делает "все возможное для формирования правого правительства и предотвращения необязательных выборов, которые будут стоить миллиарды шекелей".

При этом Нетаньяху обвинил экс-министра обороны Авигдора Либермана - лидера партии "Наш дом Израиль", которая контролирует пять мест в парламенте в создании тупика, в который зашли переговоры о формировании коалиционного правительства.

"Нет причин делать это и парализовывать страну еще на полтора года. Есть отличные решения, и, если будет на то воля, то (кризис - ИФ) может быть решен в течение двух минут", - цитирует "Таймс оф Исраэл" слова премьера.

Издание напоминает, что ранее в понедельник законопроект о роспуске Кнессета, предложенный партией премьера Нетаньяху "Ликуд" для организации новых выборов, выдержал предварительное голосование в Кнессете.

Однако законопроект должен выдержать еще три чтения, отмечает "Таймс оф Исраэл".

Нетаньяху должен до вечера среды сформировать коалиционное правительство. Однако Либерман ранее заявлял, что он уже сделал уступки Нетаньяху, и не намерен их продолжать. Он добавил, что он готов к новым выборам, если потребуется.

Западные СМИ в свою очередь отмечают, что проведение повторных парламентских выборов, так быстро после предыдущих, состоявшихся 9 апреля, станет беспрецедентным для Израиля.