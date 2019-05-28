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СНГ 28.05.2019 09:46

Казахстан и Белоруссия проведут переговоры о поставках нефти в течение двух недель - министр

Переговоры о возможности экспорта казахстанской нефти и нефтепродуктов в Белоруссию пройдут в течение двух недель, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"Пока только начало, посол приходил в министерство, он желание изъявил и все. Объемы со стороны Белоруссии, какие-то пожелания есть, но технически на этой - следующей неделе приедут их представители, мы послушаем. Там не только бензин, там еще нефть", - сказал Бозумбаев журналистам во вторник в Нур-Султане.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику. Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, НЕФТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]