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Дальнее зарубежье 28.05.2019 10:05

Мадуро обещает демократическое решение Венесуэльского кризиса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро завил, что правительственная делегация на переговорах с оппозицией в Осло проявит добрую волю, чтобы добиться урегулирования политического кризиса в стране.

"Мы намерены продемонстрировать добросовестность в наивысшей степени, чтобы найти мирное демократическое решение для выхода из кризиса в стране, основанное на согласии обеих сторон", - сказал он в телеобращении к народу.

Делегацию венесуэльского правительства возглавляет вице-президент Хорхе Родригес, в состав входят губернатор штата Миранда Эктор Родригес и глава МИД Хорхе Арреаса.

"Это будет диалог между революционным правительством, революционными вооруженными силами и экстремистской оппозицией, которая пытается свергнуть правительство в угоду интересам США", - сказал Мадуро.

Как ранее сообщил МИД Норвегии, на этой неделе в Осло пройдет второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Наблюдатели обращают внимание, что на этот раз стороны будут вести переговоры "лицом к лицу", на первом раунде они общались через норвежских посредников.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПРЕЗИДЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]