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СНГ 28.05.2019 11:18

ООН готова закупать казахстанскую военную технику для миротворческих миссий - заместитель генсека

ООН намерена использовать казахстанскую военную технику в своих миротворческих миссиях, заявил во вторник в казахстанской столице заместитель генсека организации по полевой поддержке Атул Харе.

Во вторник Харе встретился с министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскаром Жумагалиевым. Участники встречи обсудили вопросы предоставления казахстанской военной техники и тепловизоров для миротворческих миссий ООН. Они также обсудили сотрудничество в сфере спутникового мониторинга и расширение взаимодействия в сфере цифровизации и телемедицины, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой министерства.

Жумагалиев заявил, что Казахстан имеет значительный потенциал и стремление к укреплению сотрудничества в этом направлении.

"В Казахстане сегодня работает достаточное количество предприятий, выпускающих военную технику и оборудование, в том числе бронированные автомобили, вертолеты, тепловизионное оборудование, вооружение и боеприпасы. И мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы этот военный потенциал служил делу сохранения мира", - сказал министр.

По словам Харе, в ООН высоко оценивают сбалансированную внешнюю политику Казахстана и значительный миротворческий опыт, как в формате военных миссий, так и в качестве диалоговой площадки международного уровня. Организация намерена усиливать сотрудничество с Казахстаном по многим аспектам, в том числе и на уровне бизнеса.

Заместитель генсека ООН отметил, что на ближайшие несколько дней запланировано проведение семинаров для казахстанских предпринимателей о возможностях участия в программах закупок.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, ТЕХНИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]