Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до 2022 года получат ещё 30 боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор", заявил журналистам во вторник заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Сейчас заводом выполняется длительный госконтракт на поставку разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. До 2022 года ожидаем получить еще 30 машин, в том числе восемь вертолётов до конца текущего года", - сказал он в ходе посещения авиационного завода "Прогресс" - производителя данных машин.