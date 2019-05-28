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СНГ 28.05.2019 11:39

ВКС РФ за три года примут на вооружение 30 новых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" - замглавы Минобороны

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до 2022 года получат ещё 30 боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор", заявил журналистам во вторник заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Сейчас заводом выполняется длительный госконтракт на поставку разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. До 2022 года ожидаем получить еще 30 машин, в том числе восемь вертолётов до конца текущего года", - сказал он в ходе посещения авиационного завода "Прогресс" - производителя данных машин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВКС, ВЕРТОЛЕТЫ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]