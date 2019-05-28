Минэнерго Казахстана опровергает сообщения о переговорах по продаже доли Total в Кашагане

Французская Total не ведёт никаких переговоров о продаже своей доли в консорциуме NCOC, разрабатывающем месторождение Кашаган в Каспийском море, сообщил глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев.

"В первый раз слышу об этом, из прессы узнал. Неделю назад президент по разведке и добычи Total Арно Брейяк был в Казахстане, его принимал премьер-министр. Никаких переговоров о продаже доли не было. Точка", - сказал Бозумбаев журналистам во вторник, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможности продажи доли Total в месторождении Кашаган.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).