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Внешняя политика 28.05.2019 12:35

Вучич надеется на скорый визит Алиева в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич убежден, что визит азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Белград придаст импульс двусторонним отношениям

Вучич поздравил президента Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«Ваш ожидаемый визит в Сербию придаст импульс нашему всестороннему сотрудничеству во благо наших народов. Уважаемый господин президент, надеюсь на ваш скорый визит, и прошу принять мое самое высокое почтение»,- отмечается в тексте поздравления Вучича, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

В своем поздравлении Вучич также выразил благодарность за поддержку Азербайджаном территориальной целостности Сербии.

«Я выражаю признательность вашей стране за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии и ее позицию по косовскому вопросу. Сербия также признает суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ООН и поддерживает усилия, предпринимаемые для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта»,- отмечается в тексте поздравления.

Ф.Исазаде

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]