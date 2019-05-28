Вучич надеется на скорый визит Алиева в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич убежден, что визит азербайджанского коллеги Ильхама Алиева в Белград придаст импульс двусторонним отношениям

Вучич поздравил президента Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем Республики, отмечаемого 28 мая.

«Ваш ожидаемый визит в Сербию придаст импульс нашему всестороннему сотрудничеству во благо наших народов. Уважаемый господин президент, надеюсь на ваш скорый визит, и прошу принять мое самое высокое почтение»,- отмечается в тексте поздравления Вучича, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

В своем поздравлении Вучич также выразил благодарность за поддержку Азербайджаном территориальной целостности Сербии.

«Я выражаю признательность вашей стране за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии и ее позицию по косовскому вопросу. Сербия также признает суверенитет и территориальную целостность всех государств-членов ООН и поддерживает усилия, предпринимаемые для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта»,- отмечается в тексте поздравления.

Ф.Исазаде