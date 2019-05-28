Власти Грузии усилили меры безопасности на границе с Азербайджаном в районе древнего монастыря

Охрана грузинско-азербайджанской границы усилена в районе монастырского комплекса Давид Гареджи, расположенного на территории двух стран, туда направлены дополнительные наряды полиции, сообщают грузинские СМИ.

Меры безопасности усилены в связи с тем, что во вторник на территории монастыря грузинские священнослужители, верующие и представители общественности намерены провести акцию протеста против притязаний азербайджанской стороны на часть комплекса, расположенного на Гареджийском кряже на участке протяженностью 25 километров.

Вместе с тем, во вторник акцию у одной из башен монастырского комплекса Чичхитури со своей стороны намерены провести представители азербайджанской молодежи.

По сообщениям грузинских СМИ, азербайджанцы в течение последних дней провели дорогу к башне комплекса Чичхитури, что вызвало протест грузинских священнослужителей и общественности.

Патриарх Грузии Илиа Второй накануне призвал обе стороны не поддаваться на провокации и посоветовал правительствам двух стран продолжить переговоры о делимитации участка государственной границы, проходящего по территории монастырского комплекса.

Патриарх призвал вести интенсивный диалог "для установления справедливости, чтобы сохранить и углубить дружбу между нашими народами и странами". Илиа Второй заявил о готовности Грузинской церкви участвовать в переговорном процессе для преодоления возникших проблем.

Как сообщалось, заседание грузино-азербайджанской комиссии по делимитации государственной границы между двумя странами состоялось в Баку на минувшей неделе.