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Дальнее зарубежье 28.05.2019 13:26

Глава британского МИД готов работать над новым соглашением по Brexit, если станет премьером

Великобритании следует разработать принципиально новое соглашение по Brexit с ЕС, так как у имеющихся в настоящее время вариантов нет шансов сработать, заявил во вторник глава британского МИД Джереми Хант.

"Единственный возможный вариант, если я добьюсь успеха в борьбе за лидерство у консерваторов, будет заключаться в разработке другой сделки (с ЕС - ИФ)", - написал он в "Фейсбуке".

Хант пояснил, что ранее голосовал в парламенте за предложения премьера Терезы Мэй по Brexit, так как считал важным добиться быстрого выхода из ЕС, пусть и при не лучшем соглашении. "Я не вижу будущего у имеющегося у нас сейчас варианта соглашения. Я трижды голосовал за него, несмотря на его недостатки, так как считал быстрый выход из ЕС более удачным вариантом, нежели ситуация, в которой есть вероятность отказа от Brexit", - пишет министр.

Кроме того, он посоветовал соратникам-консерваторам отказаться от идеи, нацеленной на то, чтобы спровоцировать всеобщие выборы и вместе с ними - выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения. "Попытки добиться выхода без соглашения через всеобщие выборы - это не решение, а политическое самоубийство (для консерваторов - ИФ)", - считает он. К такому выводу Хант пришел с учетом результатов завершившихся в воскресенье выборов в Европарламент. На них Консервативная партия выступила крайне неудачно. Хант увязывает это с тем, что власти пока так и не смогли добиться организованного выхода из ЕС. Он предупреждает, что успех на выборах в Великобритании будет возможен только после завершения процесса Brexit.

Глава британского МИД отметил, что в случае неудачи консерваторов на выборах, к власти может прийти коалиция шотландских сторонников независимости и лейбористов во главе с Джереми Корбином. Последнего Хант называет марксистом.

Ранее в мае лидер консерваторов и премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет в начале июня занимаемые должности. Следовательно, консерваторам предстоит выбрать нового лидера партии. Именно этот человек станет премьер-министром.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИНИСТР, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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