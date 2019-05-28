Меркель призвала немцев остерегаться популистов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немцев проявлять бдительность, когда речь заходит о поддержке политиков-популистов, передает во вторник американский телеканал CNN.
"В Германии, очевидно, их (популистов - ИФ) нужно рассматривать в определенном контексте, в контексте нашего прошлого. Это означает, что нам нужно быть более бдительными", - заявила она в интервью каналу.
Канцлер осудила рост антисемитских настроений в Германии, отметив, что в ФРГ "среди нас, к сожалению, всегда было какое-то число антисемитов".
"На сегодняшний день ни одна синагога, ни один детский сад или школа для евреев не могут обойтись без обеспечения безопасности германскими полицейскими", - добавила канцлер Германии.
Такие заявления она сделала на фоне итогов общеевропейских выборов в Европарламент, по итогам которых многие правые партии получили бОльшую поддержку, нежели на голосовании пять лет назад.
Меркель добавила, что она "рада, что проголосовать на этих выборах пришло больше людей, чем на предыдущих". Канцлер также указала на то, что партии "зеленых", которая обошла в этот раз социал-демократов и заняла вторую позицию, "придется в ближайшее время решать проблемы, которые заботят людей, например, касающиеся климатических изменений".
"Для моей партии, это, конечно, тоже вызов", - добавила она.
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