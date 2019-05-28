Казахстан поддерживает усилия генсека ООН в миротворчестве - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с заместителями генсека ООН Атулом Харе и Жан-Пьером Лакруа заявил о поддержке миротворческих миссий Всемирной организации, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
"Казахстан привержен целям и задачам ООН. Мы поддерживаем реформы, инициированные генеральным секретарем ООН, в частности, в сфере проведения миротворческих миссий. Мы готовы к сотрудничеству для повышения эффективности миротворческой деятельности. К сожалению, современный мир крайне нестабилен, поэтому я надеюсь, что наша совместная деятельность сделает планету более стабильной и безопасной", - сказал Токаев.
В свою очередь Харе поблагодарил Казахстан за поддержку миротворческих операций под эгидой ООН.
Участники встречи обсудили вопросы международной безопасности и взаимодействия Казахстана с ООН в деятельности по обеспечению мира, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте президента во вторник.
На минувшей неделе президент Казахстана заявил, что стране следует расширять свое участие в миссиях ООН, направляя туда не только пехотные, но и инженерно-саперные, разведывательные, медицинские и другие востребованные подразделения.
В октябре 2018 года Казахстан впервые направил миротворческую роту в составе 120 военнослужащих и трех штабных офицеров для выполнения миссии по поддержанию мира и безопасности в Ливане. Казахстанские миротворцы провели там шесть месяцев, участвуя в патрулировании, наблюдении за соблюдением прекращения огня, оказании помощи гражданскому населению. В мае была произведена ротация: в Ливан отправилась вторая миротворческая рота в составе 120 военнослужащих.
Казахстан намерен в ближайшее время заявить о готовности участия своих специализированных подразделений в миротворческих миссиях ООН, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики. Этот вопрос обсуждался в казахстанской столице на пятом симпозиуме ООН по партнерству в технологиях для миротворчества.
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