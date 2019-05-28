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Регион 28.05.2019 13:48

РФ призывает к полному выводу иностранных войск с территории Афганистана - Лавров

Россия выступает за вывод иностранных войск из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны", - заявил Лавров, выступая на мероприятии по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

В Москве убеждены, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения, отметил министр.

"Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил", - сказал Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]