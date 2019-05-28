РФ призывает к полному выводу иностранных войск с территории Афганистана - Лавров

Россия выступает за вывод иностранных войск из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны", - заявил Лавров, выступая на мероприятии по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

В Москве убеждены, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения, отметил министр.

"Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил", - сказал Лавров.