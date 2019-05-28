Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.05.2019 15:00

"Роскосмос" планирует потратить более 259 млрд рублей на космические запуски в 2019-2021 годах

Расходы России на пуски космических ракет в 2019-2021 годах планируются в объеме 259,4 млрд рублей, говорится в проекте постановления правительства, разработанном госкорпорацией "Роскосмос".

"Совокупная стоимость запусков ракет космического назначения (далее - РКН) в указанный период составит 259,4 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 72,0 млрд рублей; в 2020 году - 93,7 млрд рублей; в 2021 году - 93,6 млрд рублей", - отмечается в проекте документа.

Уточняется, что в 2019-2021 годах "Роскосмос" планирует запустить восемь космических аппаратов "Союз", 11 космических грузовиков "Прогресс", 15 спутников системы "ГЛОНАСС", орбитальный телескоп "Спектр-РГ", новый модуль для МКС, лунный аппарат "Луна-Глоб", а также ряд других космических аппаратов.

Всего за три года планируется запустить 56 аппаратов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, ЗАПУСКИ, РАСХОДЫ


Похожие новости


Учёные прогнозируют удвоение количества космического мусора на орбите Земли к 2030 году Россия готова запускать космических туристов вокруг Земли, а не только на МКС Российский пилотируемый "Союз МС-12" состыковался с МКС В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров Правительство РФ направило на подпись президенту проект конвенции СНГ об использовании космоса в мирных целях Россия разрабатывает новое поколение ракет, в том числе сверхтяжелого класса - Рогозин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]