"Роскосмос" планирует потратить более 259 млрд рублей на космические запуски в 2019-2021 годах

Расходы России на пуски космических ракет в 2019-2021 годах планируются в объеме 259,4 млрд рублей, говорится в проекте постановления правительства, разработанном госкорпорацией "Роскосмос".
"Совокупная стоимость запусков ракет космического назначения (далее - РКН) в указанный период составит 259,4 млрд рублей, в том числе в 2019 году - 72,0 млрд рублей; в 2020 году - 93,7 млрд рублей; в 2021 году - 93,6 млрд рублей", - отмечается в проекте документа.
Уточняется, что в 2019-2021 годах "Роскосмос" планирует запустить восемь космических аппаратов "Союз", 11 космических грузовиков "Прогресс", 15 спутников системы "ГЛОНАСС", орбитальный телескоп "Спектр-РГ", новый модуль для МКС, лунный аппарат "Луна-Глоб", а также ряд других космических аппаратов.
Всего за три года планируется запустить 56 аппаратов.
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