Представитель талибов заявляет, что движение не позволит использовать Афганистан для вмешательства в дела других государств

Движение "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) не позволит использовать Афганистан против каких-либо других стран, заявил представитель этой радикальной группировки Латиф Хан Моттаки во вторник в Москве на конференции, посвященной 100-летию установления дипотношений между Россией и Афганистаном.

"Исламский Эмират Афганистана требует позитивных взаимоотношений со всеми государствами. Мы не позволим никому, чтобы наша страна использовалась против кого-либо. Но и в то же мы не позволим другим государствам нападать и пользоваться нашим государством для интервенции в дела других государств", - сказал представитель талибов.

Говоря о российско-афганских отношениях, Л.Х.Моттаки подчеркнул, что движение "Талибан" выступило за необходимость "всестороннего развития экономических отношений" между двумя странами.

"Мы полагаем, что история нас всех научила хорошему поведению, что все стороны должны учитывать свои интересы, и эти интересы не должны нарушать интересы друг друга", - отметил представитель талибов.