Иран намерен реагировать на действия, а не на слова США - представитель МИД

В Иране не видят никаких предпосылок для переговоров с Соединенными Штатами, поскольку Тегеран ориентируется на реальные действия, а не на заявления, звучащие из Вашингтона, сообщает агентство "Мехр" во вторник со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Сейеда Аббаса Мусави.

"Ирану не интересны пустые заявления. Он ориентируется на поступки (США - ИФ) и будет реагировать на них", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном и пока не видит предпосылок для возобновления диалога.

"Мы не ведем никаких переговоров с США, и мы действуем, исходя из уважения к международным соглашениям, к (участию - ИФ) в которых Соединенные Штаты могут вернуться", - заявил Мусави.

"Нелегальный выход США из ядерного соглашения и некоторые из их домыслов разрушили все возможные шансы на переговоры (...) Нам нужно подождать перемен", - добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене руководства в Иране.

"У этой страны (Ирана - ИФ) есть шанс стать великой даже при нынешнем руководстве. Я хочу пояснить, мы не стремимся к смене режима", - сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.