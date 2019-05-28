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Регион 28.05.2019 14:12

Иран намерен реагировать на действия, а не на слова США - представитель МИД

В Иране не видят никаких предпосылок для переговоров с Соединенными Штатами, поскольку Тегеран ориентируется на реальные действия, а не на заявления, звучащие из Вашингтона, сообщает агентство "Мехр" во вторник со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Сейеда Аббаса Мусави.

"Ирану не интересны пустые заявления. Он ориентируется на поступки (США - ИФ) и будет реагировать на них", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном и пока не видит предпосылок для возобновления диалога.

"Мы не ведем никаких переговоров с США, и мы действуем, исходя из уважения к международным соглашениям, к (участию - ИФ) в которых Соединенные Штаты могут вернуться", - заявил Мусави.

"Нелегальный выход США из ядерного соглашения и некоторые из их домыслов разрушили все возможные шансы на переговоры (...) Нам нужно подождать перемен", - добавил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене руководства в Иране.

"У этой страны (Ирана - ИФ) есть шанс стать великой даже при нынешнем руководстве. Я хочу пояснить, мы не стремимся к смене режима", - сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.

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Тэги: ИРАН, США, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]