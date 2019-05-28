Иран намерен реагировать на действия, а не на слова США - представитель МИД

В Иране не видят никаких предпосылок для переговоров с Соединенными Штатами, поскольку Тегеран ориентируется на реальные действия, а не на заявления, звучащие из Вашингтона, сообщает агентство "Мехр" во вторник со ссылкой на заявление представителя МИД Ирана Сейеда Аббаса Мусави.
"Ирану не интересны пустые заявления. Он ориентируется на поступки (США - ИФ) и будет реагировать на них", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что Тегеран не ведет никаких переговоров с Вашингтоном и пока не видит предпосылок для возобновления диалога.
"Мы не ведем никаких переговоров с США, и мы действуем, исходя из уважения к международным соглашениям, к (участию - ИФ) в которых Соединенные Штаты могут вернуться", - заявил Мусави.
"Нелегальный выход США из ядерного соглашения и некоторые из их домыслов разрушили все возможные шансы на переговоры (...) Нам нужно подождать перемен", - добавил он.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене руководства в Иране.
"У этой страны (Ирана - ИФ) есть шанс стать великой даже при нынешнем руководстве. Я хочу пояснить, мы не стремимся к смене режима", - сказал Трамп.
Также Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.
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