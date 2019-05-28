Армия Сербии приведена в состояние полной боевой готовности в связи с событиями в Косово

Сербская армия и спецназ МВД во вторник приведены в состояние повышенной боевой готовности в связи с осложнением ситуации в сербских общинах на севере автономного края Косово и Метохия, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

По его данным, президент Сербии Александр Вучич обсудит последние события в Косово и Метохии с парламентариями. Вместе с ним в Народную скупщину (парламент) прибыли министр полиции Небойша Стефанович и директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.

Ранее во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных семь полицейских.

В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Поступали данные о пострадавших, их точное число не указывается.

В то же время ситуация в Косовской Митровице, где расположены все административные учреждения сербов в Косово и Метохии, пока остается спокойной, отмечает РТС.

Международные силы КФОР подтвердили факт проведения операции, отметив, что это происходит по распоряжению прокуратуры в Приштине.

"Мы следим за развитием ситуации, мы находимся в контакте с властями в Приштине, каналы связи с Сербией для нас открыты", - цитирует РТС слова представителя КФОР Винченцо Грассо.