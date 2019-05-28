Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.05.2019 16:42

Могерини назначила бывшего главу МИД Уругвая своим спецсоветником по Венесуэле

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини назначила бывшего министра иностранных дел Уругвая и экс-президента Межамериканского банка развития Энрике Иглесиаса своим специальным советником по Венесуэле, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Г-н Иглесиас будет поддерживать работу ЕС и Международной контактной группы (ICG) по содействию мирному и демократическому урегулированию кризиса в Венесуэле посредством свободных и справедливых выборов", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном во вторник в Брюсселе.

Согласно сообщению, задача Иглесиаса - консультировать Могерини и ICG по шагам, которые могут быть предприняты для достижения этих целей. Советник также будет вести информационную работу с соответствующими заинтересованными сторонами в Венесуэле и международными и региональными игроками.

В Брюсселе полагают, что назначение испанско-уругвайского экономиста и дипломата "позволит обеспечить более устойчивое и усиленное политическое и дипломатическое участие в урегулировании ситуации в Венесуэле".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, СОВЕТНИК, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


ЕС призывает немедленно освободить арестованного венесуэльского оппозиционера Евросоюз приложит усилия для восстановления демократии в Венесуэле - Могерини ЕС не планирует вводить санкции против Венесуэлы - Могерини Запрет Гуайдо занимать госдолжности подрывает мирное урегулирование в Венесуэле - Могерини ЕС отправит в Венесуэлу техническую группу для оценки помощи, необходимой стране Могерини не исключает новых санкций ЕС против Каракаса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]