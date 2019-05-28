Могерини назначила бывшего главу МИД Уругвая своим спецсоветником по Венесуэле

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини назначила бывшего министра иностранных дел Уругвая и экс-президента Межамериканского банка развития Энрике Иглесиаса своим специальным советником по Венесуэле, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Г-н Иглесиас будет поддерживать работу ЕС и Международной контактной группы (ICG) по содействию мирному и демократическому урегулированию кризиса в Венесуэле посредством свободных и справедливых выборов", - говорится в коммюнике ЕВС, распространенном во вторник в Брюсселе.

Согласно сообщению, задача Иглесиаса - консультировать Могерини и ICG по шагам, которые могут быть предприняты для достижения этих целей. Советник также будет вести информационную работу с соответствующими заинтересованными сторонами в Венесуэле и международными и региональными игроками.

В Брюсселе полагают, что назначение испанско-уругвайского экономиста и дипломата "позволит обеспечить более устойчивое и усиленное политическое и дипломатическое участие в урегулировании ситуации в Венесуэле".