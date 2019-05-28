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Дальнее зарубежье 28.05.2019 17:07

Талибы сообщили о частной встрече с Лавровым

Замглавы делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай сообщил, что представили делегации встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, планируется ряд встреч с другими официальными лицами.

"У нас уже прошла частная встреча с министром Сергеем Лавровым. И позже мы надеемся, что у нас будет встреча со (спецпредставителем президента РФ по Афганистану) Замиром Кабуловым и другими официальными лицами", - сказал Станикзай журналистам в Москве.

Как пояснили "Интерфаксу" в МИД РФ, у российского министра состоялась краткая беседа с представителями талибов "на полях" мероприятия, приуроченного к 100-летию установления российско-афганских дипотношений.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТАЛИБЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]