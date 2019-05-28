Талибы сообщили о частной встрече с Лавровым

Замглавы делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станикзай сообщил, что представили делегации встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, планируется ряд встреч с другими официальными лицами.

"У нас уже прошла частная встреча с министром Сергеем Лавровым. И позже мы надеемся, что у нас будет встреча со (спецпредставителем президента РФ по Афганистану) Замиром Кабуловым и другими официальными лицами", - сказал Станикзай журналистам в Москве.

Как пояснили "Интерфаксу" в МИД РФ, у российского министра состоялась краткая беседа с представителями талибов "на полях" мероприятия, приуроченного к 100-летию установления российско-афганских дипотношений.