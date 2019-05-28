Вучич обещает защитить сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что его страна обеспечит защиту сербов в Косово, сообщает агентство Associated Press.
"Сербия будет бороться за сохранение мира и стабильности, и мы готовы в кратчайшие сроки обеспечить защиту нашего народа (в Косово, - "ИФ")", - сказал он.
Вучич указал, что осознает все возможные последствия происходящего.
Ранее во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.
В расположенной на севере края сербской общине Зубин Поток жители соорудили баррикады, которые косовские спецназовцы взяли штурмом. При этом применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В то же время ситуация в Косовской Митровице, где расположены все административные учреждения сербов в Косово и Метохии, пока остается спокойной, отмечает РТС.
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