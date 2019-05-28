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28.05.2019 18:03

Легкомоторный самолет упал в Ульяновской области, пилот погиб

Авиаинцидент произошел в Чердаклинском районе Ульяновской области во вторник, есть погибший.

Представитель Приволжской транспортной прокуратуры сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в четвертом часу дня около станции Бряндино упало легкомоторное воздушное судно.

"По предварительным данным, пилот погиб", - сказал собеседник агентства.

На место выехал Ульяновский транспортный прокурор. Проводится проверка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УЛЬЯНОВСК, САМОЛЕТ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]