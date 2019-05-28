Легкомоторный самолет упал в Ульяновской области, пилот погиб

Авиаинцидент произошел в Чердаклинском районе Ульяновской области во вторник, есть погибший.
Представитель Приволжской транспортной прокуратуры сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в четвертом часу дня около станции Бряндино упало легкомоторное воздушное судно.
"По предварительным данным, пилот погиб", - сказал собеседник агентства.
На место выехал Ульяновский транспортный прокурор. Проводится проверка.
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