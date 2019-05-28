Легкомоторный самолет упал в Ульяновской области, пилот погиб

Авиаинцидент произошел в Чердаклинском районе Ульяновской области во вторник, есть погибший.

Представитель Приволжской транспортной прокуратуры сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что в четвертом часу дня около станции Бряндино упало легкомоторное воздушное судно. "По предварительным данным, пилот погиб", - сказал собеседник агентства. На место выехал Ульяновский транспортный прокурор. Проводится проверка.