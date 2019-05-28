Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.05.2019 19:30

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему гражданства Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот вернул ему гражданство Украины.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник, вскоре после размещения на сайте президента указа о возвращении ему гражданства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, СААКАШВИЛИ, ЗЕЛЕНСКИЙ


Похожие новости


Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины Оснований для законного въезда Саакашвили на Украину нет - Госпогранслужба Саакашвили отказался от планов вернуться в Украину 1 апреля из-за прохождения Порошенко во второй тур президентских выборов Саакашвили готовится вернуться в Украину, как только Порошенко уйдет Саакашвили сообщил о готовности к контактам с лидерами демсил Украины, чтобы на выборах- 2019 "изменить ход истории" этой страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]