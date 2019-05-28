Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение ему гражданства Украины

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот вернул ему гражданство Украины.

"Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник, вскоре после размещения на сайте президента указа о возвращении ему гражданства.