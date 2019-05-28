Более сотни солдат Хафтара погибли в боях у Триполи, утверждают в правительстве Ливии

По меньшей мере 115 солдат Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара погибли в боях близ Триполи, самых ожесточенных с момента начала наступления ЛНА на ливийскую столицу, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в ливийском правительстве, признанном ООН.
По данным агентства, маршал Хафтар применил авиацию, которая совершила несколько ударов, в том числе, по территориям с гражданским населением.
В ответ на эти удары силы ливийского правительства атаковали позиции армии маршала Хафтара в населенном пункте аш-Швиреф, где находится главный штаб ЛНА. Этот населенный пункт расположен вблизи города Гарьян в 70 км к югу от Триполи.
Представители ливийского правительства в Триполи также сообщили, что в ходе боев с ЛНА захвачено большое количество вооружения, произведенного в Египте.
Силы Хафтара пока не опровергли, но и не подтвердили эти сообщения.
Маршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи в апреле. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с этого времени жертвами столкновений стали более 600 человек, более 3 тыс. ранены, а более 30 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.
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