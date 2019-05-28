Президент Эстонии недовольна правительством

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) выразила недовольство политикой правительства, которое отказывается увеличить финансирование науки, и заявила, что это может пагубно сказаться на развитии страны.
"Если ученые лишатся веры в то, что можно служить человечеству, работая в Эстонии, они покинут Эстонию. Если пропадут научные проекты, пропадет качественное высшее образование. Если пропадут научные проекты, пропадет их положительный эффект для экономики", - сказала она во вторник газете "Постимеэс" (Postimees).
По ее словам, "тогда мы превратимся в страну, в которую удачные решения приходят извне, а крупная выручка также уходит за ее пределы". "Хотим ли мы такую Эстонию? Я не хочу", - заявила глава государства.
Она сообщила, что в ближайшее время вновь созовет лидеров парламентских партий, представителей Академии наук, работодателей и совет ректоров вузов, чтобы обсудить вопрос о финансировании науки.
Правительство в понедельник сообщило, что гарантирует лишь сохранение расходов на науку на текущем уровне или на уровне 0,71% ВВП, хотя 19 декабря прошлого года был заключен общественный договор об увеличении финансирования науки до одного процента ВВП.
Решение было принято после достижения правительством принципиального соглашения по государственной бюджетной стратегии на 2020-2023 годы и государственном бюджете на 2020 год.
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