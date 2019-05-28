Талибы призывают США объявить о сроках вывода войск из Афганистана как можно скорее

Движение "Талибан" рассчитывает, что Вашингтон как можно скорее обозначит сроки вывода своих войск из Афганистана, заявил во вторник официальный представитель талибов Мухаммад Сохейл Шахин.
"Они должны прийти и объявить о сроках вывода (своих войск). Мы надеемся, что это случится как можно скорее", - сказал он журналистам в Москве.
"У нас уже был достигнут некоторый прогресс по этому вопросу ранее. Но есть некоторые пункты, которые ещё предстоит финализировать. И мы надеемся, что, возможно, это будет сделано и тогда можно будет уже перейти к вопросу о возможности диалога со всеми афганцами", - подчеркнул Шахин.
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