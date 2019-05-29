Туск посетит с визитом Таджикистан

Таджикистан с визитом посетит Председатель Европейского Совета Дональд Туск.

В Душанбе в среду с визитом прибывает Председатель Европейского Совета Дональд Туск, сообщили "Интерфаксу" в МИД Таджикистана.

Отмечается, что визит Туска в республику продлится два дня. Подробности визита главы Европейского Совета в Таджикистан не раскрываются.