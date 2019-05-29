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СНГ 29.05.2019 08:58

Туск посетит с визитом Таджикистан

Таджикистан с визитом посетит Председатель Европейского Совета Дональд Туск.

В Душанбе в среду с визитом прибывает Председатель Европейского Совета Дональд Туск, сообщили "Интерфаксу" в МИД Таджикистана.

Отмечается, что визит Туска в республику продлится два дня. Подробности визита главы Европейского Совета в Таджикистан не раскрываются.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ТУСК, ТАДЖИКИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]