Один человек погиб и не менее 130 жителей США получили ранения в результате множественных торнадо

Один человек погиб и по меньшей мере 130 человек получили ранения в результате торнадо, обрушившихся на американские штаты, сообщает Associated Press.

Ветер срывал крыши, разрушал дома, валил деревья, обрывал линии электропередач.

Около 68 тысяч жилых зданий остались без электричества, множество строений повреждены.

В штате Огайо погиб 81-летний мужчина, в дом которого влетел припаркованный автомобиль. Более двух десятков раненых были госпитализированы.

Губернатор штата Огайо Майк Девайн объявил чрезвычайное положение в трех сильно пострадавших округах.

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере: "Губернатор Майк Девайн только что сообщил мне о разрушениях, нанесенных множественными торнадо, обрушившимися на Огайо сегодня утром. Моя администрация полностью поддерживает людей великого штата Огайо, которые начинают очистку и восстановление".

Согласно данным Национальной метеорологической службы, 14 торнадо обрушились на Индиану, 12 на Колорадо и девять на Огайо.

Семь из них были зарегистрированы в Айове, пять - в Небраске, четыре - в Иллинойсе, три - в Миннесоте, один - в Айдахо.