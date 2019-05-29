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Дальнее зарубежье 29.05.2019 09:03

Один человек погиб и не менее 130 жителей США получили ранения в результате множественных торнадо

Один человек погиб и по меньшей мере 130 человек получили ранения в результате торнадо, обрушившихся на американские штаты, сообщает Associated Press.

Ветер срывал крыши, разрушал дома, валил деревья, обрывал линии электропередач.

Около 68 тысяч жилых зданий остались без электричества, множество строений повреждены.

В штате Огайо погиб 81-летний мужчина, в дом которого влетел припаркованный автомобиль. Более двух десятков раненых были госпитализированы.

Губернатор штата Огайо Майк Девайн объявил чрезвычайное положение в трех сильно пострадавших округах.

Президент США Дональд Трамп написал в твиттере: "Губернатор Майк Девайн только что сообщил мне о разрушениях, нанесенных множественными торнадо, обрушившимися на Огайо сегодня утром. Моя администрация полностью поддерживает людей великого штата Огайо, которые начинают очистку и восстановление".

Согласно данным Национальной метеорологической службы, 14 торнадо обрушились на Индиану, 12 на Колорадо и девять на Огайо.

Семь из них были зарегистрированы в Айове, пять - в Небраске, четыре - в Иллинойсе, три - в Миннесоте, один - в Айдахо.

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Тэги: США, ТОРНАДО, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]