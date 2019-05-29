Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.05.2019 09:42

Трамп заявил, что поездка в Японию была очень успешной

Президент США, вернувшись из Японии, поблагодарил страну за оказанный прием и сообщил о прогрессе в ряде вопросов двусторонних отношений.

"Вернулся из Японии после очень успешной поездки. Большой прогресс на многих фронтах. Великая страна с замечательным лидером в лице премьер-министра Абэ (Синдзо Абэ - ИФ)!", - написал президент США в твиттере.

Президент США и японский премьер также провели переговоры, в ходе которых обсудили многие вопросы, как двусторонних отношений, так и международной политики.

Говоря о сотрудничестве двух стран, Трамп сообщил, что Вашингтон и Токио намерены отправить совместные миссии на Марс и Луну, а также отметил значительный прогресс в торговых переговорах с Японией.

Кроме того, лидеры двух стран в ходе встречи обсудили северокорейский вопрос. Трамп указал, что США и Япония продолжат двусторонние консультации, нацеленные на достижения мира и безопасности на Корейском полуострове.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ЯПОНИЯ, ПОЕЗДКА


Похожие новости


Китай не сможет платить пошлины и в итоге заключит торговое соглашение с США - Трамп США не стремятся к смене руководства Ирана - Трамп Трамп пообещал сделать торговлю между Вашингтоном и Токио справедливее Трамп уверен, что выиграет выборы 2020 года, а в случае объективности СМИ предрекает разгромную победу Трамп поручил разведке США совместно с генпрокурором изучить деятельность по наблюдению во время президентских выборов 2016 года Экс-глава госдепа Тиллерсон заявил, что Трамп был хуже Путина подготовлен к их первой встрече

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]