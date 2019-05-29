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СНГ 29.05.2019 09:15

США продолжат поставки оружия Украине - Волкер

Соединенные Штаты продолжат поставлять различные виды вооружения Украине и будут консультировать Киев по данному вопросу, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на брифинге во вторник.

"Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самооборону", - констатировал Волкер.

Он отметил, что "Штаты готовы поддерживать оправданные потребности в обеспечении обороны Украины".

"Мы будет консультироваться с Украиной по части их легитимных потребностей. Мы выясним, какие средства мы необходимо предоставить. Кроме того, мы открыты к экспорту вооружений, то есть покупке Украиной военного оборудования у США", - сказал спецпредставитель.

Волкер убежден, что "это нормальное взаимодействие со страной, развивающей свои собственные оборонные возможности".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]