Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.14 0.72 Brent 70.11 0.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.05.2019 10:02

США ожидают начала работы с новым составом Европарламента

США поздравляют граждан Евросоюза с завершением выборов в Европарламент и заявляют о готовности работать с ним.

"Соединенные Штаты поздравляют граждан государств-членов Европейского союза с успешным завершением выборов в Европейский парламент", - следует из сообщения госдепартамента США.

В нем отмечается, что ЕС и США связывает "прочное партнерство, основанное на общих демократических ценностях, глубоких экономических связях и приверженности трансатлантическим отношениям".

"Мы знаем, что это партнерство будет продолжаться по мере того, как новые члены Европейского парламента займут свои места 2 июля, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ними и новыми лидерами в Европейском парламенте", - говорится в заявлении госдепа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, РАБОТА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]