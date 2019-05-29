Туск уверен в конструктивной роли Великобритании в ЕС до Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что считает естественным на данный момент участие Великобритании в совещаниях Евросоюза и верит в ее конструктивную роль.
"Присутствие (на саммите ЕС - ИФ) Терезы Мэй совершенно естественно для нас. Она по-прежнему британский премьер-министр и член Европейского совета", - сказал Туск, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции после состоявшегося в Брюсселе вечером во вторник неформального ужина глав государств и правительств 28 стран ЕС, на котором обсуждались итоги выборов в Европейский парламент 23-26 мая.
"И в результате нашей сегодняшней дискуссии, и после встреч с Терезой Мэй я полностью уверен, что Соединенное Королевство будет столь конструктивно, насколько возможно, в рамках этих европейских (после выборов в Европарламент - ИФ) процедур. Я в этом убежден", - подчеркнул глава Европейского совета.
Вместе с тем, он считает, что у Евросовета еще будут после июньского саммита ЕС более приемлемые возможности обсуждать Brexit.
"Brexit не был в нашей повестке дня, и никто даже не пытался затрагивать вопрос о нем сегодня", - объяснил он.
На просьбу прокомментировать дальнейший процесс Brexit Туск ответил, что не обладает новой информацией о том, к чему пришел Лондон на сегодняшний день.
"Наша роль на сегодня - ждать, проявлять терпение и смотреть, каким будет новое решение", - сказал глава Евросовета.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
СЕ подготовил план действий по Азербайджану до 2021 года
Легкомоторный самолет упал в Ульяновской области, пилот погиб
SOCAR с 2020г на внутреннем рынке Турции будет продавать 4 млрд кубометров газа - SOCAR Turkiye Enerji
ОИР по строительству нового нефтехимического комплекса в Турции будет принято в I квартале 2020г - SOCAR
SOCAR с июля возобновит экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск - вице-президент компании
В Баку в результате драки фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал болельщик «аристократов» - Минздрав
Турпоток из России в Азербайджан в январе-апреле 2019 года уменьшился на 3,4% – Госагентство
Власти Китая ужесточили проверку туристов при въезде в страну
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Межгосударственное соглашение о прокладке Транскаспийской магистрали утверждено правительством Казахстана
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог