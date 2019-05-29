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Дальнее зарубежье 29.05.2019 10:17

Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", когда сложатся политические условия

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.

"Я этого хочу, я эту встречу (лидеров Франции, Германии, России и Украины - ИФ) организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов во вторник вечером в Брюсселе после неформального саммита ЕС.

"Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины (Владимир Зеленский - ИФ) хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями, и, возможно, визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем", - подытожил Макрон.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, МАКРОН, ВСТРЕЧА, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]